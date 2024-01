O torcedor do Juventude precisará esperar por mais alguns dias para ver o centroavante Gilberto com a camisa alviverde. Apesar de ter o seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (Bid) da CBF nesta terça-feira (23), o novo reforço do Verdão não foi relacionado para o confronto diante do Guarany de Bagé, pela segunda rodada do Gauchão.