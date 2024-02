O Juventude apresentou oficialmente nesta segunda-feira (22) o seu principal reforço até aqui para a temporada de 2024. Trata-se do centroavante Gilberto, 34 anos, que estava no Cruzeiro. Após negociações que duraram pouco menos de uma semana, o atleta chegou a Caxias do Sul na última sexta-feira (19) e já acompanhou a partida de estreia do Verdão no Campeonato Gaúcho, na vitória sobre o Santa Cruz, por 1 a 0.