Diante de muitas adversidades, uma estreia convincente. Com o pé direito de Erick Farias, o Juventude venceu o Santa Cruz pela 1ª rodada do Gauchão 2024. Seis eram os desfalques da equipe de Roger Machado. Nenê, Taliari, Ewerton, Rildo e Lucas Wingert, com lesão ou preservados, e Popó, não regularizado a tempo. E mesmo diante de um período de pré-temporada inferior ao adversário, a qualidade do Ju prevaleceu e o time saiu de campo com o 1 a 0.