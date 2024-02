Poderia ter sido mais, afinal o Juventude dominou o Santa Cruz no primeiro tempo e perdeu um pênalti na etapa final. Mas poderia ter sido diferente não fossem as boas intervenções do goleiro Renan no jogo. Fato é que o Juventude superou o pouco tempo de preparação, a série de desfalques e a recente troca de comando técnico. Na estreia de Roger Machado, vitória importante em Bento Gonçalves na largada do Gauchão 2024.