O Juventude oficializou mais uma contratação para a temporada de 2024. O atacante Werik Popó, 22 anos, já vinha treinando há alguns dias com o grupo alviverde e aguardava questões burocráticas para ficar à disposição do técnico Roger Machado. O atleta, que pertence ao Red Bull Bragantino, assina contrato de empréstimo com o Verdão até o final da temporada.