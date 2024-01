Existe uma estreia melhor do que vencer. Para o goleiro é ganhar e não sofrer gols. Isso aconteceu com Renan, titular alviverde neste começo de Campeonato Gaúcho 2024. Na vitória diante do Santa Cruz, por 1 a 0, o Juventude saiu com os três pontos e a defesa não foi vazada. Diante do Guarany de Bagé, nesta quarta-feira (24), às 19h, o objetivo é repetir isso e continuar buscando a evolução.