O Juventude estreou no Campeonato Gaúcho com vitória, algo que não acontecia desde 2019. O time teve várias estreias, dentre elas do meia-atacante Lucas Barbosa fez sua estreia com . Ele fez seu primeiro jogo com a camisa do Juventude no sábado (20), no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Emprestado pelo Santos até o final da temporada, o camisa 21 deu uma assistência e participou de forma direta do resultado.