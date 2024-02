O camisa 9 de peso chegou ao Estádio Alfredo Jaconi. Após rescindir seu contrato com o Cruzeiro, Gilberto foi apresentado oficialmente e será opção para o time do técnico Roger Machado nas disputas do Gauchão, Copa do Brasil e Brasileirão. O novo contratado assinou contrato até o fim da temporada. Os dirigentes alviverdes comentaram sobre a chegada do reforço e como aconteceu a negociação.