O Juventude contratou mais dois reforços para o time feminino que iniciará em março a temporada 2024. São elas: a atacante Emmily Karla e a meio-campista Lari Sanchez, duas atletas que integraram o elenco do Grêmio em 2023. A dupla ficará à disposição do técnico Luciano Brandalise para as disputas de Gauchão e Brasileirão A-2.