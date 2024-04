Vem aí o 3º Concerto de Moda da Serra Gaúcha. As atividades ocorrem nos dias 15 e 16 de junho, no complexo Pátio Eberle. Neste ano, uma das novidades é a estreia da edição outono/inverno. Os desfiles serão temáticos e homenageiam cantoras icônicas da música brasileira como Leci Brandão, Elza Soares, Clara Nunes, Elis Regina e Rita Lee. A programação faz parte da agenda de comemorações oficiais do aniversário de 134 anos de emancipação política de Caxias do Sul, organizado pela Secretaria Municipal do Turismo.