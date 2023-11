A noite desta quarta-feira (8) foi de arte e cultura em pleno coração de Caxias do Sul. A 2ª edição do Concerto de Moda da Serra Gaúcha lotou a Rua Sinimbu, entre a Dr. Montaury e Marquês do Herval. Olhos atentos e curiosos pararam seus caminhos diários para prestigiar um desfile de moda em uma das principais ruas da cidade.