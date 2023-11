Para os amantes do cinema, novembro será um mês repleto de opções em Caxias do Sul. Isso porque ocorrem por aqui o Festival de Cinema Italiano e o Festival Varilux de Cinema Francês, com programações concomitantes. A Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, será o palco das mostras de cinema internacionais. O Festival de Cinema Italiano tem programação gratuita. Já o Varilux tem custo de R$ 16 (inteira) ou R$ 8 (meia-entrada) por sessão.