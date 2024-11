Peça escrita por Nelson Rodrigues em 1953, considera a primeira de suas "tragédias cariocas", A Falecida chega a Caxias do Sul neste sábado, em montagem estrelada por Camila Morgado e Thelmo Fernandes, sob direção de Sérgio Módena. A apresentação será no Teatro Murialdo, às 20h, com ingressos à venda pela plataforma Minha Entrada, a partir de R$ 86 (mezanino).