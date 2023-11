Irmão caçula de Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, o cantor e compositor Landau estará em Caxias do Sul com sua banda neste sábado, agitando a galera no Stage Music Bar (Rua Garibaldi, 998). No repertório, músicas do seu álbum mais recente, “Retrovisor” (2020), lançado na comemoração dos seus 20 anos de trajetória. Foi o 10º álbum do roqueiro, que tem como principais influências AC/DC, Zé Ramalho, Alceu Valença e Pink Floyd.