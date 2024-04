De abril a dezembro, o Coletivo de Mestres e Professores de Capoeira Caxias do Sul, em parceria com a Secretaria da Cultura (SMC) promove aulas gratuitas de Arte e Cultura Popular. Todas as atividades ocorrem no Centro de Cultura Ordovás. As inscrições estão abertas e podem ser feitas presencialmente Centro de Cultura ou pelo site.