Uma das principais tradições do blues norte-americano, a do Chicago Blues, empresta nesta sexta-feira um de seus principais representantes da atualidade ao 15º Mississippi Delta Blues Festival, em Caxias do Sul. O guitarrista Tom Holland se apresenta pela primeira vez no evento, embora já tenha vindo a Caxias em 2012, como músico de apoio do lendário gaitista James Cotton.