Alô, criançada: Caxias recebe espetáculos do Sonic e do Roblox em março

O espetáculo do Sonic é baseado no terceiro filme da franquia.

Caxias do Sul recebe o espetáculo Sonic - Uma nova aventura no dia 22 de março, em duas sessões, às 15h e às 17h30min, no Teatro Municipal Pedro Parenti. O enredo é baseado no terceiro filme da franquia Sonic e a atração promete envolver a criançada em uma história que também irá trazer dois novos personagens, o Shadow e o Dr. Ivo Robotnik.