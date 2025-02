Bom Dia! Acordando e saudando o amanhecer de mais um dia. É sempre muito bom recomeçar e colocar nossa vida diante de Deus, pois Ele sabe como devemos viver. O tempo é um presente. Na infância tínhamos muito tempo e queríamos que o tempo passasse. Hoje, o tempo é escasso. Sejamos criativos na administração do tempo. Feliz dia!

“Saudade do tempo que se tinha tempo.” (@casa.rosa)

O Natal demorava para chegar. A Páscoa igualmente. O dia do aniversário não tinha a festividade que hoje temos. O domingo sempre parecia estar bem longe. De fato, o tempo não passava tão rápido como hoje imaginamos. Não havia distrações e ruídos como temos hoje. Conhecíamos os sons da natureza e reconhecíamos a voz de todos.

Tínhamos tempo para tudo e nos alegrávamos com as pequenas coisas de cada dia e com os sinais de uma vida marcada pela humildade e pela simplicidade. Os tempos são outros, agora. Já reparou como o tempo parece ter encolhido? Antes, cabia tanta coisa dentro de um dia: as conversas demoradas, os encontros sem pressa, os momentos de olhar para o céu sem culpa.

Leia Mais A verdade é que nenhuma tempestade dura para sempre

Hoje, tudo corre, tudo urge, e a sensação de que nunca dá tempo para nada nos acompanha como uma sombra. O tempo ainda existe, mas fomos nós que mudamos a maneira de usá-lo. A tecnologia encurtou distâncias, mas aumentou as distrações. Trabalhamos mais, respondemos mensagens o dia inteiro, acumulamos compromissos e deixamos para depois o que realmente nos faz bem.

O problema é que esse "depois" nem sempre chega. As pausas se tornam raridade, os afetos são apressados e o descanso vira algo a ser conquistado, e não simplesmente vivido. Mas a verdade é que o tempo não sumiu. Ele ainda está aqui, no presente que negligenciamos, nas horas que gastamos com o que não nos preenche, nas oportunidades que deixamos escapar enquanto nos preocupamos com o que vem a seguir.