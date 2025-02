Hip hop e ritmos afrobrasileiros embalam a programação da Mostra Tum Tum, em Caxias

Rodrigo Mancusi traz uma sonoridade que mescla MPB, R&B, axé e samba-reggae, ritmos afrobrasileiros e afrolatinos a Caxias do Sul. Millena Rosado / Divulgação

Com previsão de sol e calor neste final de semana em Caxias do Sul, a programação de 10 anos Mostra Tum Tum volta ao Parque dos Macaquinhos com shows gratuitos. Neste sábado (22), Rodrigo Mancusi e Vagnotreta são as atrações do festival. Os shows começam às 16h.

Nascido em Pelotas, o cantor e compositor Vagnotreta traz na bagagem a influência da coleção de discos que tinha em casa. Seu envolvimento com a arte começou aos 11 anos, fazendo backing vocals e freestyles em grupos de rap. Residiu em São Paulo por alguns anos, onde tocou com sua banda NO TRETA.

Às 17h30min, Rodrigo Mancusi levará ao público uma sonoridade que mescla MPB, R&B, axé e samba-reggae, ritmos afrobrasileiros e afrolatinos. Integrante da banda Abacaxepa, ganhadora do Prêmio Arcanjo de Cultura, o artista já circulou por palcos consagrados, como o auditório Ibirapuera e a Casa Natura Musical, em São Paulo, além de já ter circulado por Rio de Janeiro, Recife, Florianópolis, Belo Horizonte e Curitiba.

Desde 2022, quando abriu os caminhos de sua carreira solo, Mancusi busca aprofundar suas próprias linguagens, discursos e desejos, levando ao palco a resiliência de uma vida LGBTQIA+.

O Festival Tum Tum de Verão marca os 10 anos do projeto criado pelos produtores culturais Beto Scopel e Juliana Pandolfo para trazer a Caxias do Sul toda a diversidade de ritmos e sotaques presentes no Brasil e na América Latina. Os shows ocorrem no Parque dos Macaquinhos, podendo ser redirecionados para o Pátio da Estação em caso de chuva.

Arte e gastronomia no parque

Feira Criativa também integra a programação do Festival. Marina Bastos / Divulgação

Para quem for curtir o Festival Tum Tum também haverá opções de alimentação e mais uma edição da Feira Criativa. Serão 20 expositores com arte e gastronomia. Os estandes estarão abertos a partir das 12h. Assim como na edição de janeiro, o público poderá curtir a discotecagem do projeto Não Fuja da Baia, às 14h.

O Festival Tum Tum de Verão é viabilizado com recursos da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul, do Ministério da Cultura e da Secretaria do Estado da Cultura do Rio Grande do Sul.

