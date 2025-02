Projeto abre inscrições para oficinas de produção cultural, em Caxias do Sul

Aulas ocorrem no espaço LABmais, no Sesc Caxias. Sesc Caxias do Sul / Divulgação

Estão abertas as inscrições para o projeto LABmais, do Sesc Caxias do Sul. Os cursos são gratuitos e voltados para jovens de 15 a 29 anos com renda de até dois salários mínimos per capita. É possível fazer a inscrição até o dia 22 de março, por meio deste formulário.

As atividades estão previstas para ocorrer entre os dias 3 de abril e 30 de junho, no espaço LABmais do Sesc, localizado na Rua Moreira César, 2.462, no Bairro Pio X.

São oferecidos seis cursos com aulas de Videoclipe para Poesia Marginal, Edição de Vídeo, Fotografia Avançada, Fotografia Básica, Produção Cultural e Libras na Arte Educação – estes três últimos com inclusão de acessibilidade em Libras.

— O LABmais busca ser um espaço de interação e troca de experiências, promovendo a capacidade criativa dos jovens e o uso das tecnologias nas áreas de arte e mídia. É uma oportunidade de desenvolver suas habilidades artísticas e culturais — afirma a facilitadora do projeto do Sesc Caxias do Sul, Shaiane Giusti.

As vagas serão distribuídas conforme a ordem de inscrição, respeitando os critérios de idade e renda. Os participantes selecionados serão contatados para a finalização da inscrição, que deverá ser feita presencialmente até o dia 22 de março na sede do Sesc Caxias.

Programação