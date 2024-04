Por trás das lentes de uma câmera o mundo pode ser percebido de um jeito diferente. No Instagram, o fotógrafo Luis Gustavo dos Santos Rodrigues, 23 anos, encantou seguidores ao mostrar Caxias do Sul por meio de um projeto que o desafiou a registrar 30 fotos em 30 dias consecutivos. Lá em primeiro de março, quando iniciou a empreitada, o jovem contou que sairia à rua todos os dias para clicar instantes do seu cotidiano. De câmera na mão, Luís Gustavo explorou diferentes pontos e paisagens do município. Duas das fotos do projeto já ultrapassaram a marca de 200 mil visualizações cada na rede social.