Gaúcho radicado no Rio de Janeiro, onde é professor de Literatura Comparada na UNIRIO, o escritor e crítico literário Kelvin Falcão Klein estará nesta terça-feira em Caxias do Sul para um bate-papo de lançamento do seu livro mais recente, Cartografias da disputa: entre literatura e filosofia, mediado pelo poeta e escritor Marco de Menezes. Será na Do Arco da Velha Livraria e Café, a partir das 17h30min, com entrada gratuita.