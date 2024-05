À medida em que descascava o caqui de chocolate, lembrava da percepção de um amigo relacionando sabiá-laranjeira à fruta como sendo o combo uma representação de Caxias do Sul. Achei a maior graça ao encontrar um furinho perto das folhas do topo, com uma pequenina minhoca pendurada nele, uma visão quase poética da natureza e a síntese da realidade em um pequeno gesto: o que a gente imagina, muitas vezes, está bem distante do que vê. Eu já deveria ter me acostumado.