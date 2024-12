Onde a vida reluz

Terminei, nesta semana, de assistir à série Difamação (no original, Disclaimer). Escrita e dirigida por Alfonso Cuarón tem sido apontada como um dos melhores suspenses do ano . Cate Blanchet está maravilhosa interpretando Catherine Ravenscroft, uma jornalista investigativa que tem o passado exposto após a revelação de um caso extraconjugal que terminou em crime . O objetivo dessa exposição é fazê-la perder tudo o que conquistou: respeito, reputação profissional, família e honra.

É muito difícil não embarcar nesta “campanha”. Passei a maior parte dos sete episódios com raiva da protagonista : “como ela conseguiu fazer isso?”, “como ela simplesmente seguiu em frente?”. Mas aí – atenção, spoiler – ao final descobri que a história não tinha nada a ver com o que parecia.

É só no último episódio que surge a redenção de Catherine, que acaba se reaproximando do filho adolescente e se afastando do marido insensível. Acaba, também, olhando para as pessoas que a rodeiam de uma nova maneira.