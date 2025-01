Ser "livre e gentil consigo", como nas resoluções de Virgínia Woolf

Adoro esses fenômenos, que acontecem com cada vez mais frequência graças ao mundo hiperconectado, em que um texto quase desconhecido acaba se tornando onipresente nas redes, com pessoas de todas as crenças e jeitos o compartilhando. Desta vez, foram as resoluções de Ano-Novo da Virgínia Woolf (1882-1941). Das mais conservadoras às mais progressistas, muitas mulheres passaram a sentença adiante – incrível, não? Uma espécie de fenômeno raro atualmente, de que mais vale a mensagem do que o mensageiro – apesar de eu gostar bastante da autora britânica.