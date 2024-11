Fui convidada, há alguns dias, pelo Gilmar Marcílio, amigo querido, para gravar um vídeo falando sobre o que é felicidade e o que me faz feliz. A publicação integra uma série no Instagram, onde convida pessoas de diferentes idades e contextos, com total liberdade para expressar o que bem quiserem. A única diretriz é o tempo: até dois minutos e meio. Parece bastante, mas não é.