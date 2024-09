As viagens são os viajantes

Mariana conversa concentradamente com um rapaz que mostra a ela a foto do filho que mora na Alemanha com a mãe polonesa. Diz que deixou a Tunísia num bote e viu compatriotas morrerem nas 14 horas exaustivas de viagem pelo mar. Antes disso, tinha brigado com o motorista de ônibus que andava em alta velocidade e freava muito. Em poucos minutos, o jovem mostrou duas facetas distintas. Achei curioso, porque normalmente é preciso um pouco mais de tempo para observar alguém com compaixão e desconfiança.