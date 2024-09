Espaços onde a vida se eterniza

As duas experiências sem similaridade com a versão digital, para mim, são assistir a um show ao vivo ou a um jogo de futebol no estádio. Sempre que estou em um deles lembro que não existe sofá confortável, ausência de filas, estacionamento fácil ou bebida gelada à disposição que compensem a catarse. Dá até para esquecer de qualquer perrengue inicial depois de poder compartilhar, com um monte de gente, um sentimento comum, de alegria ou frustração.