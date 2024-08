Um senhor de boina, segurando uma sacola de exames feitos em laboratório por imagens, aguarda pacientemente a sinaleira fechar para atravessar um cruzamento movimentado no Centro de Caxias. Observo o semblante preocupado e o olhar marejado e me perco na cena. Volto a mim quando ele para e dá passagem a uma mulher carregando sacolas do mercado. Eu sigo e as possíveis histórias alheias ficam para trás.