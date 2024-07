Os 12 últimos, os novos primeiros dias de Federer e os nossos próximos

Eu já tinha me emocionado com a cena compartilhada milhares de vezes de Rafael Nadal e Roger Federer sentados lado a lado e chorando muito, na Laver Cup de 2022, competição que marcou o encerramento da carreira do tenista considerado o melhor de todos os tempos. Voltei a me comover com ela depois de assistir ao documentário que trata dos 12 dias finais de Federer na quadra, do momento em que anuncia a aposentadoria até a última raquetada, com olhar focado na intimidade e na mente do campeão.