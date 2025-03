Atravessamentos poéticos

Pensava sobre a premissa do novo livro de Chimamanda Ngozi Adichie quando fui atravessada pela notícia da morte da pesquisadora e integrante da Academia Brasileira de Letras Heloísa Teixeira , na sexta-feira (28). Percebi que, de alguma maneira, esse entrelaçamento parecia bem mais do que uma coincidência .

Chimamanda, no novo romance, traça relações e faz pensar sobre como às vezes as pessoas escolhem mostrar ou ocultar verdades para amar e serem amadas — será esse o desejo universal?

Heloísa já tinha mais de 80 anos quando decidiu deixar de lado o sobrenome do marido, de quem se separou nos anos 1960, e pelo qual era conhecida — Buarque de Hollanda. Definida por Luiz Ruffato como “contemporânea da contemporaneidade”, tinha quase 80 quando decidiu fazer tatuagens com acontecimentos que pretendia eternizar, como o nascimento dos netos. Usou a pele como se fosse fragmentos de um diário de uma das importantes pensadoras do feminismo no Brasil, que queria levar autores da periferia à ABL — ela ocupava a cadeira 30, que havia sido de Nélida Piñon, e soube se antecipar às mudanças. Revelou, por meio de estudos, desafios, desejos e traumas femininos. Como Chimamanda, como outras que vieram antes.