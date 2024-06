Sobre orquídeas e pessoas

Dia desses, contemplando minhas orquídeas percebi que as flores caíram faz um tempo. Restaram apenas os galhos secos e um par de folhas na base. Desde então, as coloquei na bancada da área de serviço. Olhando para elas, entre uma arrumação e outra, fiquei pensando na contradição de ter algo que floresce e fica exuberante por apenas um curto espaço de tempo. A beleza das flores compensa a ausência seguinte? O fato delas terem sido presenteadas por pessoas queridas faz com que durem mais no imaginário? Por mais lírica que eu seja, não tenho tanta certeza disso...