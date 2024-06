Seis personalidades caxienses recebem, nesta quarta-feira (19), a Medalha Anita Garibaldi. A honraria será entregue às 10h, no 2º piso do Centro Administrativo Municipal. A solenidade é promovida pela Coordenadoria da Mulher da Secretaria da Segurança Pública e Proteção Social em parceria com o Instituto Anita Garibaldi RS.