O que faz os dias serem especiais

O motorista de Uber conta sobre a turnê com a banda de trash metal. Ele é vocalista e o grupo é bem conhecido, garante. Conta sobre inspirações inusitadas para letras e sugere que eu procure as canções no streaming. Ele erra o caminho, mas a conversa é boa e nem reclamo. Tenho uma pasta de músicas no Spotify, cujo único critério de seleção é gostar delas. A lista vai de Marvin Gaye a Luiz Marenco, de Jorge Drexler a Thiaguinho, de Zaz a Emicida. Sempre a deixo tocando na ordem aleatória e, quando acompanhada, adoro a sensação de estranhamento que ela provoca ao pular de Maria Bethânia para Dilsinho. Penso na apresentação do Duca Leindecker, que já vi mais de uma dezena de vezes, e reflito como alguns artistas já sobem ao palco com o show ganho. Lá pelas tantas, ele dá três batidas no violão, a plateia reconhece a canção Os Segundos e uma avalanche de celulares é erguida para registrar a cena. Ele ri, comenta que assim consegue perceber quais são as músicas favoritas dos fãs, diz saber que estragou os stories de todo mundo com o falatório e recomeça para que todos possam filmá-lo, como se aquela interação nunca tivesse ocorrido. A vida real editada.