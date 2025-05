"A partir do dia 26 serei o treinador do Brasil": o que Ancelotti falou em sua primeira entrevista após anúncio da CBF

Ancelotti realizou treino antes de falar com a imprensa. THOMAS COEX / AFP

Para aqueles que ainda duvidavam, veio a confirmação que faltava. Carlo Ancelotti será realmente o treinador da Seleção Brasileira. O italiano vai finalizar sua passagem pelo Real Madrid e já tem data para iniciar o novo desafio.

— A partir do dia 26 serei o treinador do Brasil — confirmou Ancelotti, durante coletiva de imprensa realizada terça-feira, após treino do clube espanhol.

Nesta quarta-feira (14), o Real Madrid entra em campo, às 16h30min, contra o Mallorca, em La Liga. O italiano terá esse e mais dois desafios antes de assumir a Seleção Brasileira.

Ancelotti já vai comandar o Brasil nos jogos programados para os dias 5 e 10 de junho, contra Equador e Paraguai, respectivamente. Porém, seu foco ainda é no Real Madrid.

— O tempo que estou vivendo são os últimos no Real Madrid, e por respeito a este clube e aos torcedores, estou 100% concentrado em dar o melhor até o fim — afirmou.

O clube ainda disputa o título espanhol, mas ficou a sete pontos do líder Barcelona, após derrota no clássico do final de semana.

Durante a coletiva, tradicional antes de jogos do Real Madrid, Ancelotti foi bastante questionado sobre a Seleção Brasileira e sobre o fato de a CBF ter oficializado a contratação e o clube espanhol ainda não. O italiano preferiu não falar sobre o assunto.

Por outro lado, ele se mostrou muito grato ao Real Madrid, clube pelo qual ele trabalhou em duas passagens. A primeira entre 2013 e 2015, e a segunda desde 2021 até o dia 25 de maio.

— Não podia ser treinador do Real Madrid durante a vida toda. Os ciclos acabam. Pode ser que o clube precise de um novo impulso. Seguiremos, cada um o seu caminho, mas com todo o carinho do mundo.

