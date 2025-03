Não dá para ler o próprio mundo através da escrita alheia

Não fazia muitos dias que tinha participado de um clube de escrita sobre procedimentos e processos criativos com minha musa literária Aline Bei e, por vir do teatro, ela versou bastante sobre a relação do corpo com a escrita. Estar em um palco, pelo motivo que for, expõe a vulnerabilidade de quem sobe nele — o modo como cada um lida com isso é o que faz toda a diferença. Aline evoca o conhecimento do espaço corporal e o entendimento das limitações como uma forma de compreender melhor os próprios processos mentais. Para ela, o teatro é a “poesia fisicalizada” e não me lembro de ter ouvido explicação mais bonita para essa comunhão. Num ambiente corporativo, o mundo parece caminhar no sentido oposto — ao menos para quem não aplica as pesquisas de Brené Brown. Mas talvez nem seja preciso ir tão longe. O poeta Sergio Vaz já escreveu que “quem não lê a si mesmo, escreve sem respirar o mundo”.