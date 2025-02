"Demorei para me animar e decidir me dedicar à leitura. Surpreendentemente, foi bem prazerosa". Fábio Panone Lopes / Especial

Há poucos dias terminei Cem Dias entre o Céu e Mar, livro que ganhei de um amigo querido e que já tinha contado aqui. Ele me deu depois de eu dizer que não gostava do Amyr Klink, na possibilidade de mudar minha percepção sobre o navegador. Demorei para me animar e decidir me dedicar à leitura. Surpreendentemente, foi bem prazerosa.

Não tenho intimidade nenhuma com navegação, o mais perto que tinha chegado desse universo tinha sido em O Velho e o Mar e em Moby Dick — para não ficar só nas aventuras do capitão Jack Sparrow, lógico. Ainda assim, adorei as descrições sobre os perigos e desafios no oceano a bordo de um barquinho a remo, com comida desidratada e tanques de água potável.

Descobri que uma almofadinha para sentar pode prevenir assaduras e que criar uma rotina é fundamental para não enlouquecer. Descobri que tubarões nunca podem parar de nadar porque não têm bexiga nadatória — a estrutura que ajuda na flutuação —, o que os obriga a estar sempre em movimento. Deu até pena deles: o movimento é imprescindível na vida, mas é muito bom ter a oportunidade de parar, né?

Para resumir a história: acabei o livro com lágrimas nos olhos. Achei a travessia, especialmente a interna, bem comovente. Assim que terminei, escrevi para o Chico, para agradecer a ele por ter decidido ampliar minha perspectiva. Fiquei feliz por ter me permitido mudar a impressão que tenho de Amyr, ainda que circunstancialmente.

Fiquei pensando como isso é fundamental na vida: abrir espaço para o novo, se permitir confrontar certezas absolutas e, às vezes, dar um passo para trás. Ser convicta, mas não inflexível. Quando essa condução é feita por alguém que a gente gosta, fica até mais factível — mesmo que demore um pouco.

É até bonito ver um microuniverso de contenção absoluta, onde apenas o estritamente necessário aparece. Em um mundo de exageros e ostentações, o básico fica ainda mais interessante. Acho curiosíssima (e merecidíssima) a comoção em torno de Fernanda Torres a poucas semanas da cerimônia do Oscar. Não por conta do talento dela, mas do estilo low profile.

A jornalista Milly Lacombe viralizou dizendo que Fernanda, atualmente, é um sentimento (de volta por cima, de orgulho). Disse que ela também é um movimento: as roupas da atriz nas premiações e eventos de divulgação do filme, por exemplo, passam uma imagem de sensualidade e transgressão.

Uma transgressão contida. E não faltam análises sobre o jeito Fernanda de ser. Muitas evocam o fato dela ser trabalhadora, focar no trabalho com seriedade, não ter afetação, levar uma vida aparentemente normal, ser discreta em relação ao próprio dia a dia... Isso não é muito surreal? A pessoa tornar-se referência por, aparentemente, ser quem é, quem construiu para ser ao longo dos anos? Virou um modelo por ser normal, por viver como acredita, por não precisar se jogar confetes...