Aprender a se desacostumar

Escrevi esse texto anos atrás, durante um curso de poesia. A proposta era criar algo a partir de uma obra a ser escolhida. Inspirei-me na crônica Eu sei, mas não devia , que Marina Colasanti publicou pela primeira vez no Jornal da Tarde, em 1972. Com a partida dessa escritora maravilhosa na terça-feira, que apostava e defendia o protagonismo feminino, decidi reproduzi-lo aqui.

A gente se acostuma a contemplar a solidão, como se estivesse admirando uma tela de Edward Hopper pendurada no Art Institute of Chicago. Na Cidade dos Ventos, vai sozinho ao Navy Pier para encontrar desconhecidos e tentar desaparecer na multidão. E, sem ser visto, lembra que viver não é preciso — navegar talvez seja .

Na inexatidão da vida, às vezes, renuncia-se à navegação, vive-se como um velho que pesca sozinho em seu barco na Gulf Stream, mesmo que fique 84 dias sem pegar um peixe. Assim, o utilitarismo do anzol, da linha e da isca se dissipa, bem como as abstrações do cotidiano. A gente se acostuma a não ler Hemingway, a não ler os clássicos, a não ler. Dá até para esquecer a noiva modelo de Adélia Prado, aquela que se levanta a qualquer hora da noite e ajuda o noivo pescador a escamar, abrir, retalhar e salgar o peixe. A gente se acostuma a não ter referências, a deixar tudo pela metade, a não se informar direito. A gente se acostuma com o peso do silêncio.