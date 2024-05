Coloco na conta da minha mãe o fato de eu ter me transformado em uma mulher destemida. E, como numa epifania, meses atrás, a milhas de distância de casa, soube que jamais teria condições de desbravar o mundo (de forma literal ou metafórica) se não fosse por ela. Celebro, então, a força e o estímulo da mulher que me gerou e segue semeando o melhor dentro de mim. Em nome da minha mãe, estendo felicitações a todas mulheres maravilhosas que tornam o cosmos um lugar com gente melhor.