Noite dessas, fui guardar toalhas no banheiro que menos uso no meu apartamento e percebi que havia uma sombra dentro do box. Aproximei-me e vi que se tratava de uma aranha — aquelas marrons, com pernas fininhas e enorme — parada na junção do revestimento cerâmico de tijolinhos brancos, o que a destacava. Meu impulso me tirou dali. Tenho pânico de aranha.