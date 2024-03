Assisti com um pouco de atraso ao incensado Anatomia de uma Queda, francês ganhador da Palma de Ouro em Cannes, do Globo de Ouro e que concorre ao Oscar em cinco categorias. São duas horas e meia de um roteiro bem amarrado, que pode ser considerado chato para quem não gosta de ver uma obra repleta de diálogos, com ênfase nos personagens e em suas reações – especialmente nas da protagonista. E, durante a trama, ficou ecoando na minha cabeça a dificuldade de conhecer de fato uma pessoa, mesmo se for bem próxima.