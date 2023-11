Estava assistindo a um vídeo do escritor Rubem Alves, em que ele defende que não devemos voltar a lugares que gostamos muito. Isso porque existe uma grande chance de nos decepcionarmos com a nova visita, já que não se trata apenas do lugar, mas do tempo que não volta. É tipo ir à casa da vó e ela não estar mais lá para fazer grôstolis, esticar a massa e deixá-la bem fininha transformar-se na atração de um domingo de manhã. É saber que nunca mais vai comer o doce da mesma forma. É ir a um show da banda favorita de um amigo e não poder contar para ele que a apresentação foi incrível.