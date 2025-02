Ativista Cleo Araújo lança pré-venda de seu primeiro livro "Minha família em tons de rosa"

Cleo Araújo foi a primeira trans a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e a primeira trans formada em Direito na Serra gaúcha. José Roberto Silveira / Divulgação

O mercado editorial caxiense está super aquecido em 2025. Vem aí o primeiro livro da ativista Cleo Araújo _ a primeira vereadora trans de Caxias do Sul.

Está em pré-venda Minha família em tons de rosa, pela editora Literando. A obra, que aborda a temática da exclusão familiar de pessoas LGBTQIA+, será lançada em em maio, no aniversário da Casa de Acolhimento da ONG Construindo Igualdade.

— Esse livro vem para expandir o trabalho que a gente faz de conscientização das famílias, porque, acima de tudo, somos filhos e filhas de pais e mães que nos excluíram. Hoje, um dos maiores índices de suicídio é entre jovens LGBTs, ou seja, jovens que estão se descobrindo. Então é necessário mostrar que eles não estão sós. E a melhor maneira que eu encontrei foi colocar as minhas vivências no papel. É esse o poder do livro, o poder do amor — resume a autora.

A campanha de pré-venda tem por objetivo arrecadar R$ 20 mil na comercialização do lote inicial de 200 exemplares. 100% do valor será destinado à construção de uma sede para a ONG Construindo Igualdade, de Caxias do Sul. A entidade mantém a primeira casa de acolhimento para pessoas LGBTQIA+ do Sul do Brasil.

Os exemplares podem ser adquiridos antecipadamente até o dia 6 de abril, pela plataforma Benfeitoria neste link.

Acolhimento

