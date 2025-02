"Ser a primeira mulher trans rainha de bateria no Carnaval de Caxias do Sul me aquece o coração", diz Yan Scherer

— Eu esperava todos dormirem para ligar a TV, via a Globeleza e tentava imitar. O tempo passou e, hoje, ser a primeira mulher trans rainha de bateria no Carnaval de Caxias do Sul me aquece o coração e também me assusta. Ocupar esse espaço é um ato de protesto: vivendo no país que mais nos mata, eu vou ser rainha! Que eu seja a primeira, mas não a última, abrindo as portas para todas as que estão vindo — comenta Yan, que utilizará no desfile uma fantasia em homenagem à Iansã, orixá guerreira associada aos ventos e às tempestades.