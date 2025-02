Escola de Samba Unidos do É o Tchan terá primeira rainha trans do Carnaval de Caxias do Sul

Maitê Bravo é natural de Santana do Livramento e mora há dois anos em Caxias do Sul Acervo pessoal / Divulgação

A retomada do Carnaval das escolas de samba em Caxias do Sul após oito anos traz entre as novidades a primeira rainha trans representando uma das agremiações. Trata-se de Maitê Bravo, 25 anos, empossada em agosto do ano passado para desfilar no cargo máximo da Unidos do É o Tchan no próximo dia 8, na Rua Plácido de Castro.

Nascida em Santana do Livramento, Maitê mudou de sexo há cinco anos e mora em Caxias do Sul há dois anos, onde trabalha como representante de uma marca de produtos capilares. Conta que gosta de sambar desde criança, mas nunca desfilou antes. Já em Caxias, pesquisou na internet sobre as escolas de samba da cidade e se identificou com a Unidos do É o Tchan:

- Eu procurei o diretor da escola, o Cassiano (Fontana), e disse que tinha interesse em desfilar com eles, sem intenção de ser um destaque. Fiquei surpresa quando ele disse que eu poderia ser a rainha da Unidos do É o Tchan, mas aceitei a responsabilidade com muita gratidão. Quero mostrar que uma pessoa trans pode não apenas desfilar, mas pode também ser a rainha mais bonita do desfile.

Além da Unidos do É o Tchan, a São Vicente anunciou que terá uma rainha de bateria trans, Yan Scherer, 30. Maitê considera positivo ter mais pessoas trans no Carnaval e acredita que mais escolas irão incorporar integrantes trans, para que todas tenham essa representatividade na Plácido:

- É algo que vai ajudar a combater o preconceito que a pessoa trans sofre. Eu fui muito bem acolhida em Caxias. por isso fiz questão de desfilar aqui, mas sei que há pessoas que ainda enfrentam muita dificuldade de aceitação, e o Carnaval, como uma festa democrática, também é uma oportunidade de demonstrar que todos temos o direito de ser feliz em qualquer lugar.

Com seis escolas participantes, o desfile de Carnaval de Caxias do Sul está marcado para as 20h do dia 8 de março, na Rua Plácido de Castro, bairro Exposição.