Atravessando a rua eu pensava em voz alta: “preciso encontrar uma crônica pelo caminho”. De todos os assuntos borbulhantes, o mais urgente (se é que a crônica se preocupa com isso) parecia ser a novela Carpini. O treinador vai manter o relacionamento com a torcida alviverde ou vai pular a cerca e se envolver em um novo projeto amoroso-futebolístico? Daí lembrei do Dante Andreis: “Futebol é bola na rede”. E então, sendo ou não o Carpini o treinador do próximo ano, desejo um 2024 glorioso ao Juventude.