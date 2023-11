Sobe, desce. O nível d’água na parede da casa? Não, o mercado de ações, vil, volátil e volúvel. Perde, ganha. A Seleção Canarinho empilha derrotas. Quem se importa. No extremo sul do Brasil as enchentes deságuam, com fúria. N’outra ponta, a secura é implacável. No centrão, goteja sempre um toma lá dá cá, dali e de lá. Dois pesos, a mesma fatura. Aperto de mãos: cessar fogo.