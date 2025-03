Geólogo bento-gonçalvense desfila pela Estácio de Sá no Carnaval carioca

E teve presença da Serra gaúcha no Carnaval do Rio de Janeiro neste final de semana. O geólogo bento-gonçalvense Rodrigo Alberti desfilou no sábado (1º) pela escola de samba Estácio de Sá , sendo um dos músicos da bateria. Pois é, a ginga da Serra foi reverberar seu ziriguidum no Carnaval mais popular do planeta.

— Nosso desfile foi muito bom! Estamos cotados para ganhar a Série Ouro, que é a segunda divisão do Carnaval carioca, mas que, apesar de ser a segunda divisão, é muito forte, contando com escolas tradicionais como a Império Serrano e a União da Ilha, por exemplo. O Sambódromo respondeu muito bem, não estouramos o tempo, a evolução foi ótima. Estamos no aguardo do resultado na próxima quinta-feira (6) — conta Rodrigo, que mora no RJ desde 2019, quando se mudou para lá por conta do mestrado em Geologia.