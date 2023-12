A uma semana do início oficial do verão, as temperaturas começam a subir na Serra gaúcha. Na terça-feira (12), o Instituto Nacional de Meteorologia o (Inmet) lançou um alerta para uma forte onde de calor que vai atingir o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Segundo o Climatempo, o fenômeno é ocasionando quando as temperaturas ficam acima da média durante cinco dias consecutivos.