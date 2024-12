Ministério da Saúde confirma recursos do Teto MAC para manter os 40 novos leitos do Hospital Geral, de Caxias do Sul

Reunião com representantes do Ministério da Saúde contou com diretor executivo da Fucs, Germano Schwartz, diretor geral da Secretaria da Saúde, Mário Taddeucci, e deputada federal Denise Pessôa Marcelo Tavares / Divulgação

O governo federal reafirmou compromisso com a manutenção dos 40 leitos SUS abertos em caráter emergencial no Hospital Geral (HG) em agosto. A informação foi confirmada pelo secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proença, em reunião na terça-feira (3/12) (foto), em Brasília, da qual participaram o diretor executivo da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs, mantenedora do HG), Germano Schwartz, a deputada federal Denise Pessôa (PT) e o diretor geral e jurídico da Secretaria da Saúde do município, Mário Taddeucci.

Em julho passado, o ministério havia repassado o valor correspondente ao Teto MAC (para atendimentos de média e alta complexidade) para um período de seis meses, até meados de janeiro de 2025, no valor de R$ 17,993 milhões, para a abertura e manutenção dos 40 leitos que ainda faltavam entrar em operação na nova ala do hospital. O município preocupou-se que os recursos fossem garantidos para além dos seis meses, incorporados ao Teto MAC para o HG. À época, a deputada Denise reforçou que os recursos do Teto MAC para o período de um ano, e daí por diante, no valor de R$ 35,8 milhões estavam garantidos na lei orçamentária do governo federal para 2025, o que restou confirmado na reunião desta terça-feira. “No encontro, foi informado que o governo federal mantém o acordo de incorporar o Teto MAC para manutenção dos leitos”, tranquiliza material informativo da prefeitura sobre o encontro no Ministério da Saúde. Na prática, os recursos consolidam a ampliação da nova ala do HG, com os 40 leitos que foram incorporados em agosto.

– É o maior aumento de Teto MAC para um hospital do Rio Grande do Sul – destaca Denise.

Mais Teto e UPA Central

O município também está solicitando ao Ministério da Saúde a recomposição do Teto MAC em R$ 30.215.476,68. Para reivindicar o pleito, apresentou dado em que informa um déficit acumulado nos últimos cinco anos de R$ 151 milhões, “resultado da diferença entre os recursos recebidos através do Teto MAC e os custos reais informados nos sistemas gerenciais do SUS, diferença paga pelos cofres do município”, conforme destaca material informativo da prefeitura. O município também reforçou pedido para a habilitação da UPA Central como UPA de porte III, para garantir repasse de recursos para custeio – uma demanda de anos. Com a habilitação, o custeio passaria a ser tripartite – União, Estado e município.